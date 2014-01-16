Пишу на Python-е. Системное администрирование, веб приложения, базы данных
Основной язык программирования Python.
Знаком с фреймворками Zope, Django с технологиями Ajax, jQuery.
Занимаюсь системным администрирование сети и сервисов компании более 500 машин.
Установка и настройка серверов apache, nginx, postfix, ipfw, dhcp, mysql, dns
Занимался разработкой и созданием системы учета траффика в организации на базе Django(python)
Знаком с технологией разработки приложений под Android (Java,Python).
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