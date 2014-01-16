Пишу на Python-е. Системное администрирование, веб приложения, базы данных

Основной язык программирования Python.

Знаком с фреймворками Zope, Django с технологиями Ajax, jQuery.

Занимаюсь системным администрирование сети и сервисов компании более 500 машин.

Установка и настройка серверов apache, nginx, postfix, ipfw, dhcp, mysql, dns

Занимался разработкой и созданием системы учета траффика в организации на базе Django(python)

Знаком с технологией разработки приложений под Android (Java,Python).