Дизайн и тому подобное...
Я работаю с фотографиями, я творческий человек. Я работаю в программе Photoshop(более 2 лет) и т.д. Обрабатываю фотографии, делаю дизайн сайтов, дизайн приложений. Делаю оформление для групп VK и канала YouTube.
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Портфолио
- Обработка фотографии104 просмотра
- Фотосъемка и обработка фотографии86 просмотров
- Фотосъемка и обработка фотографии86 просмотров
- Обработка фотографии55 просмотров
- Оформление для канала Ютуб81 просмотр
- Анимация падения капли53 просмотра
- Анимация "Among US"85 просмотров
- Портретная фотография70 просмотров
- "Джокер"76 просмотров
- Работа в стиле "Джокер"70 просмотров
- Фотография в стиле ''ОНО-2''287 просмотров
- Создание фотографий для памятников258 просмотров
Отзывы заказчиков
$4
7 баллов
5 лет назад
Качественная работа
Ответный отзыв
Приятно было работать с вами, спасибо!
$3
10 баллов
5 лет назад
Отлично!
Ответный отзыв
Отлично!!!
$3
10 баллов
6 лет назад
Ответный отзыв
Я все сделал что попросил заказчик все нормально но по поводу оплаты, долго пришлось ждать ,отговорки или нет не знаю. Не рекомендую.
$3
10 баллов
6 лет назад
Разобрался в нужном проекте. Сделал,что требовалось. Спасибо
Ответный отзыв
Было приятно разговаривать, все четко обьяснила что делать. Спасибо
$3
10 баллов
6 лет назад
Спасибо Ярославу за работу Быстро качественно
Ответный отзыв
Спасибо, было приятно общаться и работать, если что обращайтесь.