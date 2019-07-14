yarik3351608

Ярослав Ярмошевич yarik3351608

 
21 год
6 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Дизайн и тому подобное...

Я работаю с фотографиями, я творческий человек. Я работаю в программе Photoshop(более 2 лет) и т.д. Обрабатываю фотографии, делаю дизайн сайтов, дизайн приложений. Делаю оформление для групп VK и канала YouTube.

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Отзывы заказчиков

guest_15727511616061
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$4
7 баллов
5 лет назад
Могильный памятник в фотошопе
Качественная работа
Приятно было работать с вами, спасибо!
Ответный отзыв
energy1pc
Михаил 
43 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$3
10 баллов
5 лет назад
Редактировать фотографию
Отлично!
Отлично!!!
Ответный отзыв
vikton_sha
Виктор 
29 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$3
10 баллов
6 лет назад
Нужно сделать изображение в качестве 2560х1445.
все супер
Я все сделал что попросил заказчик все нормально но по поводу оплаты, долго пришлось ждать ,отговорки или нет не знаю. Не рекомендую.
Ответный отзыв
llolla
Катя 
41 год
16 лет в сервисе
Была
год назад
$3
10 баллов
6 лет назад
Создать выпускной альбом.
Разобрался в нужном проекте. Сделал,что требовалось. Спасибо
Было приятно разговаривать, все четко обьяснила что делать. Спасибо
Ответный отзыв
alexss07
Алексей 
48 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$3
10 баллов
6 лет назад
Оформить авито магазин
Спасибо Ярославу за работу Быстро качественно
Спасибо, было приятно общаться и работать, если что обращайтесь.
Ответный отзыв