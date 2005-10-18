Добрый День!

Предлагаю Вам услуги

по выполнению переводов:

с/на английский язык,

с немецкого и французского языков, в том числе возможен перевод непосредственно с немецкого и французского языков на английский язык.

Срочно, недорого и конфиденциально !

Тематика предлагаемых текстов - любая, в том числе рекламные материалы,журнальные статьи, перевод книг для издательств,патенты, резюме и т.д. Специализация -бизнес, право (ведение переписки фирмы с иностранными партнерами, договора, контракты). Кроме того, возможно ведение телефонных переговоров с иностранным партнером, последовательный перевод переговоров при личных встречах, сопровождение иностранного партнера во время визита в Москву, работа на выставках. Возможны командировки.

Оперативность и конфиденциальность выполнения работы гарантирована. Общий стаж работы -15 лет, 5 последних лет - постоянное сотрудничество с крупными корпоративными клиентами на основе индивидуальной договоренности о выполнении всего комплекса переводческих услуг, необходимых для успешной деятельности данного заказчика.

Образование -МГУ им. М.В.Ломоносова

Я имею компьютер с выделенной Интернет - линией, сканер,лазерный и цветной принтеры, факс, e-mail. С интересом рассмотрю любые предложения о сотрудничестве.

Тел.: 242-68-82, Анна

e-mail: [email protected]