yevhen_sapsai

Евгений Сапсай yevhen_sapsai

 
38 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Предлагаем огромный спектр услуг в сфере IT

Наша компания выполняет широкий спектр услуг по оптимизации, продвижению и ведению интернет-бизнеса. Мы создаем только продающие сайты и рекламные объявления, способствующие увеличению продаж. Если Ваш сайт продает плохо или не продает - Вы попали в надежные руки!

Модель работы нашей компании построена таким образом, что деньги с клиента мы берем только за результат, то-есть с готовых клиентов в Вашем бизнесе. И никакой платы за работу!

Список услуг:

  • Привлечение клиентов в бизнес.
  • Оптимизация и доработка сайта с целью увеличения конверсии.
  • Создание с нуля оригинального продающего дизайна.
  • Продвижение сайта в социальных сетях VK, Facebook, Instagram.
  • Настройка контекстной рекламы Google Adwords и Яндекс Директ.
  • Публикация в тизерных сетях.
  • Реклама в блогах.
  • Создание современных промо-роликов о продукте.
  • E-mail рассылки.
  • Реклама по SMS.
Связь:

тел.: +380980402334

email: [email protected]

skype: avgustin290