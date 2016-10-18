yevhen_sapsai

Предлагаем огромный спектр услуг в сфере IT

Наша компания выполняет широкий спектр услуг по оптимизации, продвижению и ведению интернет-бизнеса. Мы создаем только продающие сайты и рекламные объявления, способствующие увеличению продаж. Если Ваш сайт продает плохо или не продает - Вы попали в надежные руки!

Модель работы нашей компании построена таким образом, что деньги с клиента мы берем только за результат, то-есть с готовых клиентов в Вашем бизнесе. И никакой платы за работу!

Список услуг:

Привлечение клиентов в бизнес.

Оптимизация и доработка сайта с целью увеличения конверсии.

Создание с нуля оригинального продающего дизайна.

Продвижение сайта в социальных сетях VK, Facebook, Instagram.

Настройка контекстной рекламы Google Adwords и Яндекс Директ.

Публикация в тизерных сетях.

Реклама в блогах.

Создание современных промо-роликов о продукте.

E-mail рассылки.

Реклама по SMS.

Связь:

тел.: +380980402334

email: [email protected]

skype: avgustin290