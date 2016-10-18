yevhen_sapsai

Предлагаем огромный спектр услуг в сфере IT
Наша компания выполняет широкий спектр услуг по оптимизации, продвижению и ведению интернет-бизнеса. Мы создаем только продающие сайты и рекламные объявления, способствующие увеличению продаж. Если Ваш сайт продает плохо или не продает - Вы попали в надежные руки!
Модель работы нашей компании построена таким образом, что деньги с клиента мы берем только за результат, то-есть с готовых клиентов в Вашем бизнесе. И никакой платы за работу!
Список услуг:
- Привлечение клиентов в бизнес.
- Оптимизация и доработка сайта с целью увеличения конверсии.
- Создание с нуля оригинального продающего дизайна.
- Продвижение сайта в социальных сетях VK, Facebook, Instagram.
- Настройка контекстной рекламы Google Adwords и Яндекс Директ.
- Публикация в тизерных сетях.
- Реклама в блогах.
- Создание современных промо-роликов о продукте.
- E-mail рассылки.
- Реклама по SMS.
тел.: +380980402334
email: [email protected]
skype: avgustin290