yivolga

Ольга yivolga

 
44 года
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Нет ничего не возможного. Если об этом думаешь уже идёшь к цели ,достижение цели и есть опыт.
  • Делаю первые шаги по мере приобретения навыков список будет пополняться
  • Десять лет, работа оператором в сфере грузоперевозок ,судовой оператор всё информационное сопровождение  всех заинтересованных сторон  Фрахтователь  - Судовладелец -Брокер - Порт ,начальные навыки брокерского дела
  • Ответственная ,коммуникабельная ,инициативная, отлично работаю в команде.
  • Активный пользователь интернет магазинов, онлайн сервисов .
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