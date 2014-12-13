Нет ничего не возможного. Если об этом думаешь уже идёшь к цели ,достижение цели и есть опыт.
- Делаю первые шаги по мере приобретения навыков список будет пополняться
- Десять лет, работа оператором в сфере грузоперевозок ,судовой оператор всё информационное сопровождение всех заинтересованных сторон Фрахтователь - Судовладелец -Брокер - Порт ,начальные навыки брокерского дела
- Ответственная ,коммуникабельная ,инициативная, отлично работаю в команде.
- Активный пользователь интернет магазинов, онлайн сервисов .
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