ykovalskaya

Услуги перевода (испанский и английский языки)

Дипломированныйпереводчик с многолетним опытом работы в сфере технического перевода и международной торговли.

Высшее образование по специальности: Лингвист-переводчик.

Учебное заведение: Волгоградский ГосударственныйУниверситет (2000-2005 гг.).

В настоящее время работаю в сфере машиностроения, занимаюсь переводом всех видов технической и коммерческой документации: спецификаций, инструкций, чертежей (в том числе в программе AutoCad), нормативной документации и т.д.

Кроме того, специализируюсь на переводах текстов художественного и публицистического стиля (в том числе реклам), выпоняю расшифровки и перевод аудио-записей.

При переводе пользуюсь программой Trados SDL(при необходимости могу передавать translation memories выполненных работ).

Касательно верстки/ дизайна: свободное владение программой Photoshop.