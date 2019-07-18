Frontend разработчик

В первую очередь необходимо понять, чего мы ожидаем от человека на каждом из уровней. Ваши ожидания могут отличаться.

Junior — знает основные теги, может подправить контент на готовом html сайте, умеет грамотно форматировать текст, без проблем

вставит встраиваемый элемент (ролик с ютуба, яндекс карту), ведёт работу

через систему контроля версий только для себя (master, 1 контрибьютор).

Может сверстать что-то несложное с нуля, и оно даже не поедет (лично у

него). В целом не является самостоятельной единицей и требует

руководства свыше.

Middle — более-менее автономная единица (либо полностью автономная для малых и средних проектов). Может хорошо сверстать сайт

средних размеров, и он будет корректно отображаться во всех актуальных

версиях браузеров. Понимает, как работают шаблонизаторы, и может их

использовать (при условии предоставления остального кода). Умеет

планировать и документировать свою работу и оценивать сроки. Понимает

важность поддержания стиля кода. Понимает, зачем есть грид-системы и css

фреймворки. Умеет брать всю необходимую информацию из макетов от

дизайнера. Может взаимодействовать с небольшой командой, создавать ветки

и пулл-реквесты.

Senior — может спроектировать систему блоков для крупного проекта. Знает, как избежать повторов и проблемных мест при

использовании его кода другими разработчиками. Умеет декомпозировать

сложные задачи и грамотно формулировать задачи. Умеет применять минимум

одну методологию разработки (например, БЭМ). Может сделать так, чтобы

проект открывался максимально быстро. Хорошо понимает несколько

популярных шаблонизаторов. Способен написать сборщики и автоматизировать

процесс, с этим связанный. Может проводить код ревью и курировать

других верстальщиков.

Рассмотрим теперь чуть конкретнее, что включает в себя каждый из блоков на каждом уровне.