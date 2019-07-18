В первую очередь необходимо понять, чего мы ожидаем от человека на каждом из уровней. Ваши ожидания могут отличаться.
Junior — знает основные теги, может подправить контент на готовом html сайте, умеет грамотно форматировать текст, без проблем
вставит встраиваемый элемент (ролик с ютуба, яндекс карту), ведёт работу
через систему контроля версий только для себя (master, 1 контрибьютор).
Может сверстать что-то несложное с нуля, и оно даже не поедет (лично у
него). В целом не является самостоятельной единицей и требует
руководства свыше.
Middle — более-менее автономная единица (либо полностью автономная для малых и средних проектов). Может хорошо сверстать сайт
средних размеров, и он будет корректно отображаться во всех актуальных
версиях браузеров. Понимает, как работают шаблонизаторы, и может их
использовать (при условии предоставления остального кода). Умеет
планировать и документировать свою работу и оценивать сроки. Понимает
важность поддержания стиля кода. Понимает, зачем есть грид-системы и css
фреймворки. Умеет брать всю необходимую информацию из макетов от
дизайнера. Может взаимодействовать с небольшой командой, создавать ветки
и пулл-реквесты.
Senior — может спроектировать систему блоков для крупного проекта. Знает, как избежать повторов и проблемных мест при
использовании его кода другими разработчиками. Умеет декомпозировать
сложные задачи и грамотно формулировать задачи. Умеет применять минимум
одну методологию разработки (например, БЭМ). Может сделать так, чтобы
проект открывался максимально быстро. Хорошо понимает несколько
популярных шаблонизаторов. Способен написать сборщики и автоматизировать
процесс, с этим связанный. Может проводить код ревью и курировать
других верстальщиков.
Рассмотрим теперь чуть конкретнее, что включает в себя каждый из блоков на каждом уровне.
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