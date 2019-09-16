технический перевод

Здравствуйте,хочу предложить свои услуги в качестве переводчика технических текстов с английского языка. Я профессиональный электронщик,знаю и продолжаю изучать английский язык. Обладаю грамотной письменной речью,в силу специфики профессии хорошо знаю английский для специальных целей(интерфейс большинства специализированных программ,даташиты электронных компонентов и инструкции к технике в основном на английском). Также могу переводить тексты неэлектронной тематики(металлообработка,фармакология,юриспруденция и прочее).Используя интернет и специализированный софт,могу переводить с других языков.