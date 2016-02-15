young_shekspir

Дизайнер нарасстоянии (Фрилансер)

Здравствуйте,меня зовут Дмитрий.

Спасибо чтооткрыли мое объявление, уверен, что именно я вам и подойду для решения ваших

забот.

В области рекламыя проработал много лет и могу помочь подняться вашей фирме на ступеньку выше.

Разработкалоготипа, визиток, буклета, разработка дизайна упаковки и этикетки, наклейки,

листовки, приглашения, открытки, диплома, сертификата, грамота, разработка

календаря, плаката.

Убежден, что мои способности, сделают вашу жизнь интереснее, и работая со мной вы получите

прекрасный опыт, а так же позволит вашей фирме быть выше ваших конкурентов. В

свою очередь для меня работа и сотрудничество с вами принесет мне возможность

расти и научиться чему-то новому.

От вас задача -от меня решение!

Работаю быстро,цены разумны. Звоните, о всем договоримся.

Обращайтесь.