young_shekspir

Дмитрий Кольцов young_shekspir

 
39 летЛатвия/Рига
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад

Дизайнер нарасстоянии (Фрилансер)

 

Здравствуйте,меня зовут Дмитрий.

Спасибо чтооткрыли мое объявление, уверен, что именно я вам и подойду для решения ваших

забот.

В области рекламыя проработал много лет и могу помочь подняться вашей фирме на ступеньку выше.

 

Разработкалоготипа, визиток, буклета, разработка дизайна упаковки и этикетки, наклейки,

листовки, приглашения, открытки, диплома, сертификата, грамота, разработка

календаря, плаката.

 

Убежден, что мои способности, сделают вашу жизнь интереснее, и работая со мной вы получите

прекрасный опыт, а так же позволит вашей фирме быть выше ваших конкурентов. В

свою очередь для меня работа и сотрудничество с вами принесет мне возможность

расти и научиться чему-то новому.

 

От вас задача -от меня решение!

 

Работаю быстро,цены разумны. Звоните, о всем договоримся.

 

Обращайтесь.

Дизайн упаковки