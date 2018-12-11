Начинающий редактор текста и всех его составляющих.Точно такой же начинающий филолог, психолог.

Основное:

психолог,филолог, переводчик английского/украинского языков на русский и обратно,редактор текстов любой сложности.

etc:

Достаточно умна для своего возраста,не испытываю трудностей при разговоре с человеком.самореализируюсь.фрилансер.