your_tea

Лада your_tea

 
21 годУкраина/Кривой Рог
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Начинающий редактор текста и всех его составляющих.Точно такой же начинающий филолог, психолог.

Основное:

Начинающий ﻿психолог,филолог, переводчик английского/украинского  языков на русский и обратно,редактор текстов любой сложности.

etc:

Достаточно умна для своего возраста,не испытываю трудностей при разговоре с человеком.самореализируюсь.фрилансер.