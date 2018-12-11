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your_tea
your_tea
21 год
Украина
/
Кривой Рог
5 лет на
фриланс
-бирже
Была
5 лет назад
Начинающий редактор текста и всех его составляющих.Точно такой же начинающий филолог, психолог.
Основное:
Начинающий
психолог,филолог, переводчик английского/украинского языков на русский и обратно,редактор текстов любой сложности.
etc:
Достаточно умна для своего возраста,не испытываю трудностей при разговоре с человеком.самореализируюсь.фрилансер.
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