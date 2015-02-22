Качественный и грамотный перевод по доступной цене и в оговоренные сроки

Услуги перевода:

* перевод текстов общей тематики и деловой корреспонденции;

* технический перевод (инструкции, спецификации, описание оборудования, стандарты, и т.д.);

* перевод юридической и экономической тематики (контракты всех типов, официальные юридические документы, статьи и т.д.);

* большой опыт перевода различных документов по теме экологии

Направления перевода:

* английский – русский; русский – английский;

* английский – украинский; украинский – английский;

* украинский – русский; русский – украинский.Опыт работы: Более 10 лет переводческой деятельности.