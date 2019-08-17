yulia-yamaldinov

Юлия yulia-yamaldinov

 
37 лет
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
НАстройка контекстной рекламы Яндекс Директ (РСЯ)

Я являюсь начинающим специалистом по РСЯ (РекламнаяСеть Яндекса) в Яндекс.Директ.

Помогу Вам грамотно и качественно настроить этот рекламный канал таким образом,

чтобы он действительно продуктивно работал и приводил клиентов в бизнес.

В мои услуги входит:Создание рекламной компании РСЯ•        Сборсемантики (ключевые слова)•        Написаниеобъявлений•        Заполнениерасширений (отображаемые ссылки, быстрые ссылки, уточнения, визитка)•        НастройкаUTM-меток (для отслеживания статистики) •        Выставление ставок  Тестовый запуск РК ЗапускРК/Прохождение модерация          Анализ сайтаАнализ конкурентовАудит РК в РСЯПодключение/Настройка Яндекс Метрики (услугаплатная)