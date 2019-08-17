yulia-yamaldinov

НАстройка контекстной рекламы Яндекс Директ (РСЯ)
Я являюсь начинающим специалистом по РСЯ (РекламнаяСеть Яндекса) в Яндекс.Директ.
Помогу Вам грамотно и качественно настроить этот рекламный канал таким образом,
чтобы он действительно продуктивно работал и приводил клиентов в бизнес.
В мои услуги входит:Создание рекламной компании РСЯ• Сборсемантики (ключевые слова)• Написаниеобъявлений• Заполнениерасширений (отображаемые ссылки, быстрые ссылки, уточнения, визитка)• НастройкаUTM-меток (для отслеживания статистики) • Выставление ставок Тестовый запуск РК ЗапускРК/Прохождение модерация Анализ сайтаАнализ конкурентовАудит РК в РСЯПодключение/Настройка Яндекс Метрики (услугаплатная)
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