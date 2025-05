Перевочик китайского и японского языков

Образование:высшее

2007.09-2009.08 Heilongjiang University, Harbin, China, Faculty of ChineseLanguage2009.09-2013.01 Beijing Language and Culture University (BLCU)College of Chinese Language, Departament of Bilingual Educationand Traslation (Chinese and Japanese), bachelor's degree2011.04-2011.8 Kansai Gaidai University (BLCU exchange student)2013.04-2014.4 (expected) MANABI Tokyo Foreign Language School, Japaneselanguage