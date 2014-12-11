yulianastudio

Юлиана yulianastudio

 
33 года
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
3D Studio Max V-Ray, Adobe Photoshop, ArchiCAD, AutoCAD, CorelDRAW, Декоратор, Дизайн интерьера, Компьютерная графика, Художественные навыки, Рисунок
  • -  Общение с заказчиком
  • -  Анализ особенностей объекта (беседа с заказчиком с целью выяснения стилевых и функциональных предпочтений)
  • -  Перепланировка квартир.
  • -  Создание дизайн-проектов квартир.
  • -  Дизайн-проекты отдельно взятых помещений (кухни, детские, спальни)
  • -  Визуализации (создание реалистичных фотоизображений), создание наборов чертежей 3Dmax, Arhcicad, CorelDraw
  • -  Разработка эскизов от руки
  • -  Авторский надзор – наблюдение и контролирование сроков и процесса строительства
  • -  Управление проектами – руководство и контроль над проектированием и осуществлением вашего проекта сторонними исполнителями на любом этапе
  • -  Постобработка готовых решений в Photoshop