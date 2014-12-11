yulianastudio

3D Studio Max V-Ray, Adobe Photoshop, ArchiCAD, AutoCAD, CorelDRAW, Декоратор, Дизайн интерьера, Компьютерная графика, Художественные навыки, Рисунок
- - Общение с заказчиком
- - Анализ особенностей объекта (беседа с заказчиком с целью выяснения стилевых и функциональных предпочтений)
- - Перепланировка квартир.
- - Создание дизайн-проектов квартир.
- - Дизайн-проекты отдельно взятых помещений (кухни, детские, спальни)
- - Визуализации (создание реалистичных фотоизображений), создание наборов чертежей 3Dmax, Arhcicad, CorelDraw
- - Разработка эскизов от руки
- - Авторский надзор – наблюдение и контролирование сроков и процесса строительства
- - Управление проектами – руководство и контроль над проектированием и осуществлением вашего проекта сторонними исполнителями на любом этапе
- - Постобработка готовых решений в Photoshop
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