yulya_pyatnicyna

Образование:
2012-2014 Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург
Факультет искусств, Графический дизайн (Магистр)
2008-2012 Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург
Факультет искусств, Графический дизайн (Бакалавр)
Знание языков:
Русский — родной
Английский — свободно владею
Немецкий — базовые знания
Хинди — базовые знания
Опыт работы:
1. Lohagarh Fort Resort & Spa
Индия, Джайпур
Ceнтябрь 2014 - Ноябрь 2014 (3 месяца)
Дизайнер интерьеров
Разработка дизайна помещений отеля: спа, бара-ресторана, пентхауза; работа над проектом "Honeymoon project"; создание экстерьера Heritage building. Отрисовка каждого помещения и комнат вручную. Работа с заказчиком на английском языке, погружение в культуру Индии, посещение аналогов для большего вдохновения.
2. ДВЕ ПАЛОЧКИ, сеть ресторанов свободного полета
Санкт-Петербург
Апрель 2013 - август 2014 (год и 5 месяцев)
Старший официант
Обслуживание посетителей, безупречное знание меню, контроль над работой других официантов, создание дружной атмосферы в коллективе, удовлетворение потребностей гостя.
3. ART & SHOCK (ООО Группа компаний ПАРТНЕРЪ)
Санкт-Петербург
Октябрь 2012 - март 2013
Продавец-кассир
Общение с покупателями, упаковка подарков, ведение учетной книги по закупке необходимых товаров, работа с кассой.
4. ООО ПКФ Регион
Москва
Июнь 2011 - август 2012 (год и 3 месяца)
Графический дизайнер
В мои обязанности входили разработка логотипа компании, верстка буклета по продукции, разработка логотипа для нескольких других компаний, создание баннера на стену, печать каталогов для компании.
Обо мне:
Владение программами Adobe Photoshop, InDesign, Illustator; Corel Draw, MS Office.
Базовые знания Flash и Adobe AfterEffects.
Умение рисовать от руки.
Целеустремленность, внимательность, мобильность, ответственность.