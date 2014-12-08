yulya_pyatnicyna

Designer/illustrator

Образование:

2012-2014 Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург

Факультет искусств, Графический дизайн (Магистр)

2008-2012 Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург

Факультет искусств, Графический дизайн (Бакалавр)

Знание языков:

Русский — родной

Английский — свободно владею

Немецкий — базовые знания

Хинди — базовые знания

Опыт работы:

1. Lohagarh Fort Resort & Spa

Индия, Джайпур

www.lohagarhfortresort.in

Ceнтябрь 2014 - Ноябрь 2014 (3 месяца)

Дизайнер интерьеров

Разработка дизайна помещений отеля: спа, бара-ресторана, пентхауза; работа над проектом "Honeymoon project"; создание экстерьера Heritage building. Отрисовка каждого помещения и комнат вручную. Работа с заказчиком на английском языке, погружение в культуру Индии, посещение аналогов для большего вдохновения.

2. ДВЕ ПАЛОЧКИ, сеть ресторанов свободного полета

Санкт-Петербург

www.dvepalochki.ru

Апрель 2013 - август 2014 (год и 5 месяцев)

Старший официант

Обслуживание посетителей, безупречное знание меню, контроль над работой других официантов, создание дружной атмосферы в коллективе, удовлетворение потребностей гостя.

3. ART & SHOCK (ООО Группа компаний ПАРТНЕРЪ)

Санкт-Петербург

artishock.tiu.ru

Октябрь 2012 - март 2013

Продавец-кассир

Общение с покупателями, упаковка подарков, ведение учетной книги по закупке необходимых товаров, работа с кассой.

4. ООО ПКФ Регион

Москва

pkfregion.ru

Июнь 2011 - август 2012 (год и 3 месяца)

Графический дизайнер

В мои обязанности входили разработка логотипа компании, верстка буклета по продукции, разработка логотипа для нескольких других компаний, создание баннера на стену, печать каталогов для компании.

Обо мне:

Владение программами Adobe Photoshop, InDesign, Illustator; Corel Draw, MS Office.

Базовые знания Flash и Adobe AfterEffects.

Умение рисовать от руки.

Целеустремленность, внимательность, мобильность, ответственность.