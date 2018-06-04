yurius_705

Лиды из Директа в бизнес.

Приведу заявки в ваш бизнес из РСЯ, поработаю над снижениемих стоимости.

Преимущества РСЯ: в разы меньшая цена перехода, с быстрая итолерантная к возможным ошибкам настройка, высокий эффект от оптимизации - Вы

тратите на поиск клиента меньше,зарабатываете больше.

Минусы РСЯ: т.к. аудитория, как правило, уже знакома срынком Вашего продукта, Ваша целевая страница должна нести максимально безотказное предложение. Проблемы целевой аудитории и Ваши решения -проработаны. Сравнительно высокие цены должны быть обоснованы, сформулирована

уникальность и отстройка от конкурентов. Над этими моментами поработаем

совеместно.

Перед настройкой сделаю аудит Вашего предложения, егоконкурентности и рыночного тренда. Совместно с вами сформулирую его

преимущества и список решаемых проблем целевой аудитории. Настрою рекламные

кампании с ведением до результата, выполню их оптимизацию. Чисто проектов пока

ограничено, не тяните кота за подробности, отзывайтесь сейчас!