yury_smirnov

Юрий yury_smirnov

 
34 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Адвокат по уголовным и административным делам в Калуге

Здравствуйте. Меня зовут Юрий Смирнов. Я являюсь действующим адвокатом адвокатской палаты Калужской области, порядковый номер 40/707 в региональном реестре адвокатов, удостоверение №777 от 04.09.2015 г. Специализируюсь на уголовных делах и делах об административных правонарушениях. Имею опыт работы в следственных органах Следственного комитета России. С радостью помогу вам составить грамотные юридические документы и помочь консультацией.