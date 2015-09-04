yury_smirnov

Адвокат по уголовным и административным делам в Калуге

Здравствуйте. Меня зовут Юрий Смирнов. Я являюсь действующим адвокатом адвокатской палаты Калужской области, порядковый номер 40/707 в региональном реестре адвокатов, удостоверение №777 от 04.09.2015 г. Специализируюсь на уголовных делах и делах об административных правонарушениях. Имею опыт работы в следственных органах Следственного комитета России. С радостью помогу вам составить грамотные юридические документы и помочь консультацией.