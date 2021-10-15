Привет 👋 Я Юрий, веб-дизайнер, UI/UX дизайнер.
Мой сайт портфолио: yurysporykhin.ru
Мои услуги:
— Дизайн сайтов в Figma
— Создание сайтов на Tilda
— Digital коллажи
— Рекламные баннеры, анимации
Мои hard skills:
— аналитическая работа с сайтом
— работа с конкурентами
— проработка юзабилити
— прототипирование сайта
— разработка общей стилистики сайта
— разработка адаптивного дизайна
— размещение продающих элементов
Мои soft skills:
— постоянное стремление к развитию
— пунктуальность
— дружелюбие
— организованность
— командная работа
— логика и системный подход
Использую инструменты:
— Figma
— Photoshop
— After Effects
Процесс работы ✍️
Брифование:
— знакомство с проектом
— проблемы и пожелания заказчика
— составление тз
Анализ:
— цели и задачи сайта
— целевая аудитория и целевые персоны
— поиск и анализ конкурентов
— функциональные блоки и страницы
— проработка структуры сайта
Прототип:
— составляем наглядное расположение
функциональных блоков и страниц, добавляем текст
— утверждение прототипа заказчиком
Мудборд:
— определение общей стилистики сайта
— подбор цветовой гаммы
— подбор шрифтов
— подбор референсов
— утверждение мудборда заказчиком
Дизайн:
— первая дизайн концепции
— вторая дизайн концепция (при необходимости)
— утверждение концепции заказчиком
— адаптив для планшета и телефона
— презентация проекта, внесение правок и утверждение проекта заказчиком
Заключительный этап:
— передача файлов заказчику (фото, иллюстрации, шрифты)
— перенос сайта на тильду (при необходимости)
Дополнительная информация
— я работаю по предоплате 40%
— принимаю оплату на карту Сбербанка, Яндекс деньги
или другим удобным для вас способом
— постоянным клиентам скидка 15%
Связь со мной
- Telegram
- Whatsapp
- E-mail: [email protected]
Портфолио
- Редизайн сайта строительной компании Теремъ46 просмотров
- Редизайн интернет-магазина Miederes48 просмотров
- Редизайн сайта фитнес-клуба Orange Fitness50 просмотров