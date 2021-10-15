Помогу увеличить ваш доход, создав практичный и красивый сайт 🔥

Привет 👋 Я Юрий, веб-дизайнер, UI/UX дизайнер.

Мой сайт портфолио: yurysporykhin.ru﻿

Мои услуги:

— Дизайн сайтов в Figma

— Создание сайтов на Tilda

— Digital коллажи

— Рекламные баннеры, анимации

Мои hard skills:

— аналитическая работа с сайтом

— работа с конкурентами

— проработка юзабилити

— прототипирование сайта

— разработка общей стилистики сайта

— разработка адаптивного дизайна

— размещение продающих элементов

Мои soft skills:

— постоянное стремление к развитию

— пунктуальность

— дружелюбие

— организованность

— командная работа

— логика и системный подход

Использую инструменты:

— Figma

— Photoshop

— After Effects

Процесс работы ✍️

Брифование:

— знакомство с проектом

— проблемы и пожелания заказчика

— составление тз

Анализ:

— цели и задачи сайта

— целевая аудитория и целевые персоны

— поиск и анализ конкурентов

— функциональные блоки и страницы

— проработка структуры сайта

Прототип:

— составляем наглядное расположение

функциональных блоков и страниц, добавляем текст

— утверждение прототипа заказчиком

Мудборд:

— определение общей стилистики сайта

— подбор цветовой гаммы

— подбор шрифтов

— подбор референсов

— утверждение мудборда заказчиком

Дизайн:

— первая дизайн концепции

— вторая дизайн концепция (при необходимости)

— утверждение концепции заказчиком

— адаптив для планшета и телефона

— презентация проекта, внесение правок и утверждение проекта заказчиком

Заключительный этап:

— передача файлов заказчику (фото, иллюстрации, шрифты)

— перенос сайта на тильду (при необходимости)

Дополнительная информация

— я работаю по предоплате 40%

— принимаю оплату на карту Сбербанка, Яндекс деньги

или другим удобным для вас способом

— постоянным клиентам скидка 15%

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