z_index

Владимир Спивачевский z_index

 
28 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
WordPress&Laravel Web-Developer

Занимаюсь разработкой web-приложений любой сложности - от LandingPage до полноценных интернет-магазинов на WordPress.

Опыт работы более 2 лет.

Готов взяться за любой ваш проект и выполнить его в указанные сроки с исполнением каждого из ваших условий.

Для обсуждения задач и сроков проекта - пишите на почту :

[email protected]

или Viber,Telegram,WhatsApp: +380680628373.

Буду очень рад сотрудничать.

Отзывы заказчиков

MNS
34 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
$20
2 балла
7 лет назад
Натяжка html хедера и футера wordpress
HTMLWooCommerceWordPress
Крайне не рекомендую данного фрилансера. Поставил конкретную задачу, он согласился на оплату и предложил срок. К назначенному сроку ничего не сделал, а выдумав дополнительные сложности и задачи в режиме ультиматума потребовал увеличить сроки и бюджет, в противном случае попрощаться. Возможно, если бы я не имел соответствующих знаний я бы повелся. Очень сильно он подвел!