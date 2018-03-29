WordPress&Laravel Web-Developer

Занимаюсь разработкой web-приложений любой сложности - от LandingPage до полноценных интернет-магазинов на WordPress.

Опыт работы более 2 лет.

Готов взяться за любой ваш проект и выполнить его в указанные сроки с исполнением каждого из ваших условий.

Для обсуждения задач и сроков проекта - пишите на почту :

[email protected]

или Viber,Telegram,WhatsApp: +380680628373.

Буду очень рад сотрудничать.