WordPress&Laravel Web-Developer
Занимаюсь разработкой web-приложений любой сложности - от LandingPage до полноценных интернет-магазинов на WordPress.
Опыт работы более 2 лет.
Готов взяться за любой ваш проект и выполнить его в указанные сроки с исполнением каждого из ваших условий.
Для обсуждения задач и сроков проекта - пишите на почту :
или Viber,Telegram,WhatsApp: +380680628373.
Буду очень рад сотрудничать.
Отзывы заказчиков
$20
2 балла
7 лет назад
HTMLWooCommerceWordPress
Крайне не рекомендую данного фрилансера. Поставил конкретную задачу, он согласился на оплату и предложил срок. К назначенному сроку ничего не сделал, а выдумав дополнительные сложности и задачи в режиме ультиматума потребовал увеличить сроки и бюджет, в противном случае попрощаться. Возможно, если бы я не имел соответствующих знаний я бы повелся. Очень сильно он подвел!