zabrovskayira

Перевод художественной литературы, технический перевод, верстка текста

Перевод играет важную роль в процессе межкультурной коммуникации. Я помогу Вам наладить данный процесс, не создавая при этом непонимания между носителями русского и иностранного языков.

Основными видами перевода на профессиональном уровне являются следующие виды перевода:

Художественный перевод;

Медицинская тематика;

Перевод документов;

Политический перевод;

Перевод статей, интервью, эссе;

Дополнительным видом деятельности является копирайтинг статей по следующим темам: