zabrovskayira

Ирина zabrovskayira

 
31 год
9 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Перевод художественной литературы, технический перевод, верстка текста

Перевод играет важную роль в процессе межкультурной коммуникации. Я помогу Вам наладить данный процесс, не создавая при этом непонимания между носителями русского и иностранного языков.

Основными видами перевода на профессиональном уровне являются следующие виды перевода:

  • Художественный перевод;
  • Медицинская тематика;
  • Перевод документов;
  • Политический перевод;
  • Перевод статей, интервью, эссе;
Дополнительным видом деятельности является копирайтинг статей по следующим темам:

  • Мода, дизайн;
  • Наука, образование;
  • Публицистика;
  • Космос, астрономия