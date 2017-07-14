zabrovskayira

Перевод художественной литературы, технический перевод, верстка текста
Перевод играет важную роль в процессе межкультурной коммуникации. Я помогу Вам наладить данный процесс, не создавая при этом непонимания между носителями русского и иностранного языков.
Основными видами перевода на профессиональном уровне являются следующие виды перевода:
- Художественный перевод;
- Медицинская тематика;
- Перевод документов;
- Политический перевод;
- Перевод статей, интервью, эссе;
- Мода, дизайн;
- Наука, образование;
- Публицистика;
- Космос, астрономия
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