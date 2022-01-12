Специалист по контекстной рекламе в Яндексе

Ответственно подхожу к работе.

Выполняю заказ качественно и без самодеятельности, во всём советуюсь с заказчиком, что бы все нюансы работы устраивали.

Если найду в проекте способ, что либо улучшить, обязательно предложу заказчику.

Предоставляю подробный отчёт о проделанной работе в google документах.

Для меня очень важно, что бы заказчик был доволен моей работой, и я прилагаю к этому максимум усилий и внимания. Потому что Ваше мнение это моя репутация, а репутацией я дорожу.

Так же я прошёл качественное обучение по контекстной рекламе в Яндекс.Директе и другим сторонним программам которые помогают выполнять качественно мою работу. В связи с этим я знаю что говорю, что делаю и что советую.

Я считаю что каждый заказчик должен знать своего исполнителя в лицо, по этому я не прячусь за аватарками.

Буду рад сотрудничеству.

С уважением, Андрей.