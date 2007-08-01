ПРОФЕСІЙНИЙ ДОСВІД:

• З 01.08.2007 р. - головний юрисконсульт відділу правового супроводження страхової діяльності юридичного департаменту ПрАТ СК «ПЗУ Україна»;

• 21.09.2006 р. – 31.07.2007р. – юрисконсульт відділу регресно-позовної роботи ВАТ СК «ПЗУ Україна»;

• 01.08.2006 р. – 20.09.2006 р. – провідний юрисконсульт адміністративно-економічного відділу ГУ пошуку і рятування туристів МНС України;

• 23.01.2006 р. – 31.07.2006 р. – провідний юрисконсульт – Державне підприємство «Київський воєнізований загін оперативного реагування та життєзабезпечення»;

• 27.12.2004 р. – 01.12.2005 р. – юрисконсульт 2 категорії – комунальне підприємство по утриманню житлового господарства Солом’янської в м. Києві державної адміністрації;

• 14.04.2004 р. – 22.12.2004 р. – старший державний виконавець відділу державної виконавчої служби Солом’янського районного управління юстиції у м. Києві.

КОМПЕТЕНЦІЇ:

• робота з договорами: підготовка, юридичний аналіз, переговори з укладання, внесення змін, припинення договорів (оренди, надання послуг, агентських та інших). Контроль договірної діяльності підприємства, здійснення правової експертизи проектів договорів;

• підготовка процесуальних документів (претензії, позовні заяви, відзиви на позовні заяви, апеляційні та касаційні скарги та ін.);

• складання та аналіз внутрішніх (локальних) документів (накази, посадові інструкції тощо), підготовка юридичних висновків з різних питань;

• представництво інтересів підприємства в судах різних інстанцій;

• робота з державною виконавчою службою;

• робота з нотаріусами;

• робота з Національною комісією, що здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг, МТСБУ та іншими державними регулюючими органами в процесі поточної діяльності товариства;

• участь у розробці страхових продуктів (договорів, правил страхування) та ін.;

• підготовка відмов у виплаті страхового відшкодування та відповідей на звернення громадян;

• розгляд і правова оцінка страхових випадків.

ОСВІТА:

1996-2001 роки – Фінансово-правовий коледж Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Отримав базову вищу освіту за напрямком підготовки «Право» та здобув кваліфікацію бакалавра права.

2011 – 2012 рік – Правничий факультет Інституту післядипломної освіти Львівського Національного Університету імені Івана Франка. Отримав вищу освіту за напрямком підготовки «Право» освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст».