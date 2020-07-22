zalivka_designv

Полина Залевская zalivka_designv

 
23 годаРоссия/Санкт-Петербург
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Фирменный стиль, полиграфия, иллюстрация, наружная реклама

С радостью помогу разработать фирменный стиль, сверстать книгу/журнал и создать рекламные плакаты для вашего бренда! Кроме этого работаю с иллюстрацией и анимацией.

Instagramhttps://www.instagram.com/zalivka_design/

Behancehttps://www.behance.net/zalevskaya9848

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