Полина Залевская zalivka_designvzalivka_designv
23 годаРоссия/Санкт-Петербург
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Фирменный стиль, полиграфия, иллюстрация, наружная реклама
С радостью помогу разработать фирменный стиль, сверстать книгу/журнал и создать рекламные плакаты для вашего бренда! Кроме этого работаю с иллюстрацией и анимацией.
Instagram: https://www.instagram.com/zalivka_design/
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Приложение для занятий йогой101 просмотр
- Japanese water garden45 просмотров
- Фестиваль желаний57 просмотров