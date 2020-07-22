Фирменный стиль, полиграфия, иллюстрация, наружная реклама

С радостью помогу разработать фирменный стиль, сверстать книгу/журнал и создать рекламные плакаты для вашего бренда! Кроме этого работаю с иллюстрацией и анимацией.

Instagram: https://www.instagram.com/zalivka_design/

Behance: https://www.behance.net/zalevskaya9848