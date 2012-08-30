zbasov

Ибраев Султан zbasov

 
36 летКазахстан/Алматы
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Бизнес проект
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Отзывы заказчиков
qwentin69
Никита 
30 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
4 отзыва(-3)
$10
10 баллов
11 лет назад
Визитка для строительной компании
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!