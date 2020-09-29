Любые проекты на asp.net

Опыт работы:

2006-…. Key-soft ltd.

ASP.NET Developer

Образование:

2001-2006 Новосибирский Государственный Технический Университет

* Факультет: Автоматики и вычислительной техники.

* Специальность: Инженер – программист.

2000-2004 Новосибирский Государственный Технический Университет

* Факультет: Экономика и управление на предприятиях машиностроения.

* Специальность: Экономист-менеджер.

1999 - 2000 Бухгалтерские курсы OAO «Компас»

Специальность: бухгалтер малого предприятия.

Дополнительные сведения Знание С++, С#, Т-SQL, XHTML, JavaScript, Jquery, LINQ, 1С, NUnit testing; Microsoft Visual Studio.NET 2003/2005/2008/2010, MS SQL 2000/2005/2008, .NET Framework 1.1/2.0/3.5/4.0; ООП, ADO.NET, ASP.NET 1.1/2.0/3.5/4.0, ASP.NET MVC, Windows Forms; Crystal Reports; Reporting Services; 1с Предприятие 7.5, 7.7 (Бухгалтерия, Торговля и Склад, Зарплата и Кадры), 8x;

Дата рождения – 21.12.1979г. Не женат, детей нет. Знание английского языка (upper intermediate). Организованность, целеустремленность, ответственность, инициативность, оптимизм, умение работать в коллективе, легкообучаемость, стремление к профессиональному росту. Без вредных привычек.