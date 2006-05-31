DataLife Engine, нужен тот кто хорошо знает эту систему. Нужно добавить инфу и фоток и обновить новости.
Прочее1 исполнитель
Завершен
16 лет назад
DataLife Engine, нужен тот кто хорошо знает эту систему. Нужно добавить инфу и фоток и обновить новости.
Есть swf его нужно открыть, без потери качеста и переконвертировать в fla файл. Так же интересует создание плеера для проигрывания подобных файлов(сроки и цена). Файл прикреплен.
Всем добрый день! Прошу помочь найти портал посвященный рисункам от руки. Рисунки похожие на такой, как в прикрепленном файле. Всем спасибо!