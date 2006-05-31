zeberti

Евгений Иванов zeberti

 
NaN летРоссия/Санкт-Петербург
18 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Добавить инфу

    DataLife Engine, нужен тот кто хорошо знает эту систему. Нужно добавить инфу и фоток и обновить новости.

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Флeш плеер

    Есть swf его нужно открыть, без потери качеста и переконвертировать в fla файл. Так же интересует создание плеера для проигрывания подобных файлов(сроки и цена). Файл прикреплен.

    Презентации7 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Поиск портала

    Всем добрый день! Прошу помочь найти портал посвященный рисункам от руки. Рисунки похожие на такой, как в прикрепленном файле. Всем спасибо!

    Поиск информации3 заявки
    Закрыт
    18 лет назад