Регистрация
Вход
RU
Фриланс
Специалисты
Портфолио
Новости
Роман
zharkovspb
zharkovspb
42 года
9 лет на
фриланс
-бирже
Был
8 лет назад
1 отзыв
Веб-разработчик фул-стек, администратор
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Юлия
infomegant
39 лет
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад
3 отзыва
$60
7 баллов
9 лет назад
Сверстать стр. одной печи, отрисованной в 3D (сайт в перспективе)
HTML
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Отправить сообщение
Отзывы заказчиков
1
Свернуть сайдбар