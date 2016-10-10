zharkovspb

Роман zharkovspb

 
42 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Веб-разработчик фул-стек, администратор

Отзывы заказчиков

infomegant
Юлия 
39 лет
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$60
7 баллов
9 лет назад
Сверстать стр. одной печи, отрисованной в 3D (сайт в перспективе)
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!