Бухгалтерия (первичка). Набор текстов со сканов и фото.

Отлично владею программами ms office (word, excel). Высокая скорость набора текста. 2 образования -экономист, бухгалтер и преподаватель нем.языка. Ответственна и самоорганизаванна. Опыт в бухгалтерии (в основном первичка) 10 лет. Могу заполнить и отредактировать Ваш документ (договор, акт, спецификацию, таблицу и т.д.). Набиру текст со скана, фото, аудио записи. Сделаю рассылку по эл.почте (Ваша база e-mail). Гарантирую качественную работу и грамотность в исполнении.