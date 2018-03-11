zhenia8484

Евгения zhenia8484

 
40 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Бухгалтерия (первичка). Набор текстов со сканов и фото.

Отлично владею программами ms office (word, excel). Высокая скорость набора текста. 2 образования -экономист, бухгалтер и преподаватель нем.языка. Ответственна и самоорганизаванна. Опыт в бухгалтерии (в основном первичка) 10 лет. Могу заполнить и отредактировать Ваш документ (договор, акт, спецификацию, таблицу и т.д.). Набиру текст со скана, фото, аудио записи. Сделаю рассылку по эл.почте (Ваша база e-mail). Гарантирую качественную работу и грамотность в исполнении. 

Отзывы заказчиков

N555
40 лет
12 лет в сервисе
Был
год назад
$2
10 баллов
7 лет назад
Сверстать пару таблиц в word
Всё на отлично. Спасибо, Женя! Добра.
Отличный заказчик. Рекомендую.
Ответный отзыв
kb27
41 год
10 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$4
10 баллов
7 лет назад
Размещать отзывы на яндекс маркете
Евгения, спасибо за работу! Все сделано отлично - по ТЗ и в срок!
Отличный заказчик. Подробное и понятное ТЗ. Очень довольна сотрудничеством. Рекомендую.
Ответный отзыв
labirinth
Дмитрий 
42 года
12 лет в сервисе
Был
11 дней назад
$3
10 баллов
7 лет назад
Переписать текст с картинки в текстовый файл Exel
WordPress
Всё быстро и без лишних разговоров!
Отличный заказчик. Оплатил работу моментально. Рекомендую
Ответный отзыв
AnnCreator
Анастасия 
39 лет
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад
38 отзывов
$5
10 баллов
7 лет назад
Внести данные из 40 договоров в таблицу
Хороший исполнитель=))) Рада, что обратилась к Евгении. Получила качественную работу во время.
Отличный заказчик. Все задания понятны для исполнения. Отзывчивый. Все оплаты вовремя. Рекомендую)))
Ответный отзыв
AnnCreator
Анастасия 
39 лет
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад
38 отзывов
$2
10 баллов
7 лет назад
Внести данные из 20 договоров в таблицу
Очень, очень хороший, вежливый и отзывчивый исполнитель=)))) СПасибо за грамотное заполнение документов=)))
Выполнила уже 2 заказ. Очень понравилось работать. Вот даже слов нет. Заказчик просто супер. Всем рекомендую.
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Бухгалтерские услуги
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