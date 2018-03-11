Бухгалтерия (первичка). Набор текстов со сканов и фото.
Отлично владею программами ms office (word, excel). Высокая скорость набора текста. 2 образования -экономист, бухгалтер и преподаватель нем.языка. Ответственна и самоорганизаванна. Опыт в бухгалтерии (в основном первичка) 10 лет. Могу заполнить и отредактировать Ваш документ (договор, акт, спецификацию, таблицу и т.д.). Набиру текст со скана, фото, аудио записи. Сделаю рассылку по эл.почте (Ваша база e-mail). Гарантирую качественную работу и грамотность в исполнении.
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$2
10 баллов
7 лет назад
Всё на отлично. Спасибо, Женя! Добра.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Рекомендую.
$4
10 баллов
7 лет назад
Евгения, спасибо за работу! Все сделано отлично - по ТЗ и в срок!
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Подробное и понятное ТЗ. Очень довольна сотрудничеством. Рекомендую.
$3
10 баллов
7 лет назад
WordPress
Всё быстро и без лишних разговоров!
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Оплатил работу моментально. Рекомендую
$5
10 баллов
7 лет назад
Хороший исполнитель=))) Рада, что обратилась к Евгении. Получила качественную работу во время.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Все задания понятны для исполнения. Отзывчивый. Все оплаты вовремя. Рекомендую)))
$2
10 баллов
7 лет назад
Очень, очень хороший, вежливый и отзывчивый исполнитель=)))) СПасибо за грамотное заполнение документов=)))
Ответный отзыв
Выполнила уже 2 заказ. Очень понравилось работать. Вот даже слов нет. Заказчик просто супер. Всем рекомендую.
Бухгалтерские услуги
нет отзывов
$1/час
от $1
нет рейтинга