Мы ищем нестандартное в жизни,
Нам сложно пройти мимо замысловатых граффити на стенах,
На наших столах лежат сборники афоризмов.
Мы придумываем концепции, хэдлайны и слоганы,
Говорим на непонятном для остальных языке.
Мы – креаторы, разукрашивающие мир…
…рушащие скуку привычного.
Хорошо знаком с основами написания динамичного текста, в сжатые сроки придумываю сценарии к разнопрофильным аудио, - видео роликам, ивентам.
Неизменно отдаю предпочтение новшествам и новым идеям, поиску и нестандартному.
Написал концепцию проведения ювелирной выставки в Алматы и для ее дальнейшей экспозиции в Европе. Принимал участие в разработке тренда для ювелирной студии.
В сжатые сроки написал сценарий имиджевого фильма для ЦТВМ (Центр традиционной восточной медицины).
Планировал, заключал соглашения и осуществлял проведение рекламных акций.
Разработал текст и придумал промогероя для продукции компании «Мясоет».
Участвовал в продвижении и дальнейшем анализе торговой марки «Doctor Sponge».
Придумал концепцию для одной из рекламных компаний Beeline.
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