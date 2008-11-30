Мы ищем нестандартное в жизни,

Нам сложно пройти мимо замысловатых граффити на стенах,

На наших столах лежат сборники афоризмов.

Мы придумываем концепции, хэдлайны и слоганы,

Говорим на непонятном для остальных языке.

Мы – креаторы, разукрашивающие мир…

…рушащие скуку привычного.

Хорошо знаком с основами написания динамичного текста, в сжатые сроки придумываю сценарии к разнопрофильным аудио, - видео роликам, ивентам.

Неизменно отдаю предпочтение новшествам и новым идеям, поиску и нестандартному.

Написал концепцию проведения ювелирной выставки в Алматы и для ее дальнейшей экспозиции в Европе. Принимал участие в разработке тренда для ювелирной студии.

В сжатые сроки написал сценарий имиджевого фильма для ЦТВМ (Центр традиционной восточной медицины).

Планировал, заключал соглашения и осуществлял проведение рекламных акций.

Разработал текст и придумал промогероя для продукции компании «Мясоет».

Участвовал в продвижении и дальнейшем анализе торговой марки «Doctor Sponge».

Придумал концепцию для одной из рекламных компаний Beeline.