Преподователь Ровенского государственного гуманитарного университета (Украина), аспирант кафедры информатики и прикладной математики по специальности "Математическое моделирование и числовые методы". Преподаю дисциплины "Компьютерная графика и графические редакторы", "Програмирование в Delphi", "Язык програмирования Assembler", "Базы даных", "Macromedia Flash".
Опыт роботы с Delphi около 3 лет.
Являюсь разроботчиком тестирующей системы для поступления в ВУЗ.
Около года писал програмы для интернет клубов.
Есть разроботки под заказ: учет для студенческого кафе, програма учета и создания деловых бумаг, домашный учет для частных предпринимателей.
На стадии розработки проект создания сетевой игры для локальной сети университета.