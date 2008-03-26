Преподователь Ровенского государственного гуманитарного университета (Украина), аспирант кафедры информатики и прикладной математики по специальности "Математическое моделирование и числовые методы". Преподаю дисциплины "Компьютерная графика и графические редакторы", "Програмирование в Delphi", "Язык програмирования Assembler", "Базы даных", "Macromedia Flash".

Опыт роботы с Delphi около 3 лет.

Являюсь разроботчиком тестирующей системы для поступления в ВУЗ.

Около года писал програмы для интернет клубов.

Есть разроботки под заказ: учет для студенческого кафе, програма учета и создания деловых бумаг, домашный учет для частных предпринимателей.

На стадии розработки проект создания сетевой игры для локальной сети университета.