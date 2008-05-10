ziklop

Avaliani Ivan ziklop

 
51 годРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад

образование:факультет сценографии Российской Академии Театрального Искусства,диплом по специальности художник-постановщик

-------------------------------------------------

титры: "ПитерFM" (СТС),(Режиссер Оксана Бычкова),

"Масульмане России" (режиссер В.Котт),

"Цирк" (Культура) (режиссер А.Котт),

=====================================

клипы/ролики/анимация: анимационный клип "Energy of Love" ("Cosmos Production"),

ролик для цикла художественных фильмов "Поздний ужин" ("Рен-тв"),

ролик клуба "Jet Set" (для "Fasion-TV"),

анимация для спектакля "МамаПапаСынСобака"(режиссер Н.Чусова),

ролик для газеты "М2" (квадратный метр),

ролик для журнала "seventeen",

-------------------------------------------

dvd-презентации: инвестиционная группа "энергогарант"- "insigma" , совместно с А.Тихоновым (COPY&COPY),

инвестиционная группа "энергогарант"- проект здания для "beeline", совместно с А.Тихоновым (COPY&COPY)

-----------------------------------

опыт постоянной работы: "ТвЦ" - нелинейный монтаж анонсов,

"Муз-тв" - дизайнер-аниматор на проекте " Теленочь",

студия "Классика", должность - художник-консультант по проблемам 3d технологий,

"РТР" - отдел новостной графики "Вести-Москва",(подразделение Меркатор)

----------------------

програмы:Maya, Cinema4d, After Effects