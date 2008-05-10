образование:факультет сценографии Российской Академии Театрального Искусства,диплом по специальности художник-постановщик
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титры: "ПитерFM" (СТС),(Режиссер Оксана Бычкова),
"Масульмане России" (режиссер В.Котт),
"Цирк" (Культура) (режиссер А.Котт),
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клипы/ролики/анимация: анимационный клип "Energy of Love" ("Cosmos Production"),
ролик для цикла художественных фильмов "Поздний ужин" ("Рен-тв"),
ролик клуба "Jet Set" (для "Fasion-TV"),
анимация для спектакля "МамаПапаСынСобака"(режиссер Н.Чусова),
ролик для газеты "М2" (квадратный метр),
ролик для журнала "seventeen",
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dvd-презентации: инвестиционная группа "энергогарант"- "insigma" , совместно с А.Тихоновым (COPY©),
инвестиционная группа "энергогарант"- проект здания для "beeline", совместно с А.Тихоновым (COPY©)
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опыт постоянной работы: "ТвЦ" - нелинейный монтаж анонсов,
"Муз-тв" - дизайнер-аниматор на проекте " Теленочь",
студия "Классика", должность - художник-консультант по проблемам 3d технологий,
"РТР" - отдел новостной графики "Вести-Москва",(подразделение Меркатор)
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програмы:Maya, Cinema4d, After Effects