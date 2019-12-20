Архитектурное проектирование и дизайн интерьеров
Для тех, кто решил построить дом мечты или обновить интерьер, предлагаю профессиональную помощь в создании дизайн-проекта интерьера и архитектурном проектировании.
Образование высшее, специальное
Специальность: архитектор
Опыт работы 20 лет по специальности. Много реализованных работ.
Учитывая опыт и стаж профессиональной деятельности, гарантирую индивидуальный подход к каждому заказчику.
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Архитектура зданий
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$5/час
от $30
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