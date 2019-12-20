Архитектурное проектирование и дизайн интерьеров

Для тех, кто решил построить дом мечты или обновить интерьер, предлагаю профессиональную помощь в создании дизайн-проекта интерьера и архитектурном проектировании.

Образование высшее, специальное

Специальность: архитектор

Опыт работы 20 лет по специальности. Много реализованных работ.

Учитывая опыт и стаж профессиональной деятельности, гарантирую индивидуальный подход к каждому заказчику.