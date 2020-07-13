zka_karina

Помогу вашей компании стать заметной в интернете!
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Меня зовут Карина и я работаю маркетологом в управляющей компании холдинга. Буду рада помочь вам в любой деятельности.
Преимущества работы со мной:
пунктуальность - работа всегда в срок;
креативность - с вас задание, а с меня варианты его исполнения и предложения;
постоянная поддержка связи - любые вопросы решаются быстро и оперативно, т.к. я стараюсь всегда находиться на связи;
Мои навыки: Adobe Photoshop
CorelDRAW
MS Excel
MS Word
Google Docs
1C: Бухгалтерия
CMS Wordpress, Bitrix, Wix
HTML
Adobe Illustrator
Adobe InDesign
Spark
Администрирование сайтов
SMM
SEO
Графический дизайн
Копирайтинг
Языки:
Английский — C1 — Продвинутый
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