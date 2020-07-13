zka_karina

Помогу вашей компании стать заметной в интернете!

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Меня зовут Карина и я работаю маркетологом в управляющей компании холдинга. Буду рада помочь вам в любой деятельности.

Преимущества работы со мной:

пунктуальность - работа всегда в срок;

креативность - с вас задание, а с меня варианты его исполнения и предложения;

постоянная поддержка связи - любые вопросы решаются быстро и оперативно, т.к. я стараюсь всегда находиться на связи;

Мои навыки: Adobe Photoshop

CorelDRAW

MS Excel

MS Word

Google Docs

1C: Бухгалтерия

CMS Wordpress, Bitrix, Wix

HTML

Adobe Illustrator

Adobe InDesign

Spark

Администрирование сайтов

SMM

SEO

Графический дизайн

Копирайтинг

Языки:

Английский — C1 — Продвинутый