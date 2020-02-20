Написание текстов, статей, создание презентаций

Образование:

Донецкий политехнический техникум (2010-2013). Экономика предприятия.

Донецкий национальный технический университет (2013-2015). Экономика и маркетинг.

Опыт работы:

2013-2014 Дельта Банк. Кредитный инспектор.

2014-2016 менеджер по продажам, товаровед, маркетолог и дизайне в одном лице:) Работала на ИП.

Дополнительно:

Креативный, пунктуальный, творческий человек. Художник