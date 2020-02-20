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Татьяна Резниченко zqpk

 
29 летУкраина/Донецк
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Написание текстов, статей, создание презентаций

Образование:

Донецкий политехнический техникум (2010-2013). Экономика предприятия. 

Донецкий национальный технический университет (2013-2015). Экономика и маркетинг. 

Опыт работы: 

2013-2014 Дельта Банк. Кредитный инспектор. 

2014-2016 менеджер по продажам, товаровед, маркетолог и дизайне в одном лице:)  Работала на ИП. 

Дополнительно:

Креативный, пунктуальный, творческий человек. Художник 

Портфолио