Написание текстов, статей, создание презентаций
Образование:
Донецкий политехнический техникум (2010-2013). Экономика предприятия.
Донецкий национальный технический университет (2013-2015). Экономика и маркетинг.
Опыт работы:
2013-2014 Дельта Банк. Кредитный инспектор.
2014-2016 менеджер по продажам, товаровед, маркетолог и дизайне в одном лице:) Работала на ИП.
Дополнительно:
Креативный, пунктуальный, творческий человек. Художник
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