Создаю красивые музыкальные Слайд Шоу...

Здравствуйте!

Меня зовут Виктория, я делаю красивые музыкальные Слайд Шоу (видео фильмы) из фотографий и буду рада сделать его для Вас из Ваших фото.Заказы на создание Слайд шоу принимаю из любого города. Вы просто передадите мне

фотографии по интернету.

Для этого достаточно связаться со мной любым удобным для вас способом.

E-mail для заказов: [email protected]