Разработчик сетевых сервисов, специалист по сетевой безопасности
Образование: Высшее техническое (Программная инженерия)
Опыт разработки сетевого программного обеспечения: с 2005 года
Опыт аудита и оптимизации сетевой безопасности с 2008 года
Основные направления деятельности:
Разработка ПО на языках C++/Java/Php
Настройка и оптимизация высоконагруженных серверов под управлением Операционных Систем BSD/Linux
Настройка и оптимизация работы firewall Mikrotik/Cisco/IpTables
Настройка и оптимизация работы Webserver Apache/Nginx
Настройка и оптимизация работы SQL-серверов Mysql/Postgresql
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