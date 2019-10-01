Разработчик сетевых сервисов, специалист по сетевой безопасности

Образование: Высшее техническое (Программная инженерия)

Опыт разработки сетевого программного обеспечения: с 2005 года

Опыт аудита и оптимизации сетевой безопасности с 2008 года

Основные направления деятельности:

Разработка ПО на языках C++/Java/Php

Настройка и оптимизация высоконагруженных серверов под управлением Операционных Систем BSD/Linux

Настройка и оптимизация работы firewall Mikrotik/Cisco/IpTables

Настройка и оптимизация работы Webserver Apache/Nginx

Настройка и оптимизация работы SQL-серверов Mysql/Postgresql