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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
11 лет назад
Отличный исполнитель! Рад, что его выбрал, сделал в срок. Уровень результата соответствовал ожидаемому, и даже превысил его! Рекомендую