zzzyk

Игорь zzzyk

 
45 летРоссия/Барнаул
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
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AlexDN
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Логотип. Тэг
Отличный исполнитель! Рад, что его выбрал, сделал в срок. Уровень результата соответствовал ожидаемому, и даже превысил его! Рекомендую