Решить курсовую

  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
Закрыт1 заявка176 просмотров

Работа в прикрепленном файле. Просьба: второе задание расписать по пунктам со скриншотами как решали. По надобности вышлю пример, как надо сделать (пример по другой тематике будет, но он даст представление о том, что я имею ввиду под словами "расписать по пунктам"). Пишите расценки. Спасибо!

10 лет назад
yanapl1990
Янина 
34 года
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад

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