Решить курсовую

Работа в прикрепленном файле. Просьба: второе задание расписать по пунктам со скриншотами как решали. По надобности вышлю пример, как надо сделать (пример по другой тематике будет, но он даст представление о том, что я имею ввиду под словами "расписать по пунктам"). Пишите расценки. Спасибо!