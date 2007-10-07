Моделинг агрегатов

Необходимо создать модель персонажа. Детализация высокая не нужна . пример того что необходимо http://adel3d.com/3D/M-don_quixote.HTM Сроки горят
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо замоделить 3 агрегата. Особой проработки не требует, но главное чтобы было узнаваемо.
... Изображения прикреплены..
Интерисует цена за один и за все... И срок.
icq 339-649-761
skype : him1986
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