Пром. дизайн Наушников (3д моделирование)

Необходимо смоделировать и визуализировать пленку для автомобиля (седан, хетч, паркетник, минивен, детская коляска,), так же нужно будет натянуть эту пленку на все что перечислено выше. Автомобили будут в 3D, так же как и детская коляска.Нужно ...