Пром. дизайн Наушников (3д моделирование)

$300
3D-графикаЗакрыт14 заявок357 просмотров
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Разработать дизайн геймерских наушников.Для последующего производства. Наушники дорогие (250$), для геймеров США.Проект интересный и реальный. Срок: 10 днейСтоимость 2000 грн за концепт готовый для презентацииЭтапы работы:

  • Скетчи
  • Доработка
  • Финальный рендер
Отдельным проектом будет допил лучшего концепта после фокус групп. Полное ТЗ вышлю потенциальному исполнителю.
5 лет назад
KAPKAN10
Игорь 
40 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
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