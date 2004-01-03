$7
Необходимо разработать уникальный логотип-эмблему в 3D-графике, который будет отражать специфику бизнеса. Ожидается креативный подход и внимание к деталям для создания запоминающегося визуального образа.
3D-графика13 заявок
Закрыт
21 год назад
Создать модель куклы попугая по фотографиям в Light Wave
Необходимо разработать уникальный логотип-эмблему в 3D-графике, который будет отражать специфику бизнеса. Ожидается креативный подход и внимание к деталям для создания запоминающегося визуального образа.