Создание 3d куклы

$60
  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт3 заявки323 просмотра

Создать модель куклы попугая по фотографиям в Light Wave

21 год назад
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21 год назад

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    3D-графика13 заявок
    Закрыт
    21 год назад