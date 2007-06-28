Интернет магазин подарков

Нужен специалист, знающий рынок подарков и сувениров, а так-же специалист в области ведения интернет магазинов.

Проблема- наш магазин подарков не даёт почти никакой отдачи, хотя позиции и расскрутка неплохая. Нужны конкретные рекомендации , как по изменению сайта, так и по ассортименту, цене, способах продвижения.