$30
Необходимо создать анимационный ролик, основанный на анекдоте. Ожидается проработка деталей анимации и визуального исполнения. Уточнение требований возможно при дальнейшем обсуждении.
Анимация16 заявок
Закрыт
22 года назад
Создать анимационный gif файл для сайта http://HugeGold.eu.kz
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Необходимо создать анимационный ролик, основанный на анекдоте. Ожидается проработка деталей анимации и визуального исполнения. Уточнение требований возможно при дальнейшем обсуждении.
Проект FotoJob ищет флэш-дизайнера или студию для создания анимированных флэш-коллажей. Работа удаленная, объем выбирается самостоятельно. Оплата сдельная, зависит от сложности работы, креатив оплачивается отдельно.