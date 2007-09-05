Мультик на CD

Компания BartSoft Inc., успешно работающая на рынке 8 лет, предлагает удаленную работу аниматорам. Необходимо разработать часовой мультик для CD. Требования: опыт работы на рынке не менее 2 лет, портфолио, наличие свободного выхода в интернет, порядочность, надежность, высокий уровень профессионализма.

Просьба присылать следующую информацию: резюме, портфолио (или линки работ) и рейт оплаты труда в час (или расценки на основные виды работ) по адресу: jobs2006(at)bartsoft.com