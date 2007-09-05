Мультик на CD

Нужно придумать двух песонажей мультика графика векторная (Adobe (macromedia) Flash) "Оконя и Двероня" они должны выглядеть престижно =) и со стебом желательно стиль на подобие масяни. двероня должен напоминать собой дверь оконя соответственно окно персонажи должны быть "легкие" это выдуманные герои.. не ...
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Компания BartSoft Inc., успешно работающая на рынке 8 лет, предлагает удаленную работу аниматорам. Необходимо разработать часовой мультик для CD. Требования: опыт работы на рынке не менее 2 лет, портфолио, наличие свободного выхода в интернет, порядочность, надежность, высокий уровень профессионализма.
Просьба присылать следующую информацию: резюме, портфолио (или линки работ) и рейт оплаты труда в час (или расценки на основные виды работ) по адресу: jobs2006(at)bartsoft.com
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