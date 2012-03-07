Переделать сайт во флеш.

Необходимо флеш-меню, что бы при наведении элемент прокручивался вокруг своей оси и издавал звук, а текст в элементе так же разлетался и собирался опять.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт
Требуется сделать максимально анимированный сайт во флеше без особой смены цветовой гаммы и структуры сайта.
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