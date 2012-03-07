Переделать сайт во флеш.

$100
АнимацияЗакрыт13 заявок195 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сайт

Требуется сделать максимально анимированный сайт во флеше без особой смены цветовой гаммы и структуры сайта.

12 лет назад
infotake
Сергей 
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
  • Похожие заказы

  • Создать flash меню на сайт joomla

    Необходимо флеш-меню, что бы при наведении элемент прокручивался вокруг своей оси и издавал звук, а текст в элементе так же разлетался и собирался опять.

    Joomla
    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Открытка на 8-е марта

    $50

    Здравствуйте. Срочно надо сделать простую gif или флеш открытку. Поздравление девушке на 8-е марта. Срок до 00.00 ч по МСК.

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Создать шапку gif

    Вся фишка в том, что нужна именно gif шапка. Не flash . Прочитайте внимательно задание, и... Если вы точно сможете или хотя бы можете попробовать Если вы ответственный Если вы не ломите цен (с расценкам более чем ...

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Баннер для программы Red Alerts

    Требуется: формат: gif 500*200, mpeg - стандартный размер, близкий к 500*200, + исходники. длительность: 5 секунд назначение - для рекламы программы Red Alerts, логотип программы - на приложенном рисунке. в конце ролика должна проявиться надпись Code Red, красного ...

    Анимация4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • GIF картинка для сайта.

    Нужно доработать картинку для сайта http://www.5minut.net/ где надпись "Speed Dating" добавить слово Online. Желательно неоново-зеленым цветом, как будто по надписи бежит электричество. Можно полностью переделать картинку под дизайн сайта. Картинка прикреплена. Пишите сроки и опыт. Оплата ...

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Редизайн главной страницы

    $50

    Предложить новые варианты счётчика топлива на главной http://www.brc.by/ Возможен вариант с анимацией. Исходника нет. Пожалуйста указывайте цену!

    Анимация4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Рекламный ролик "Интерьер"

    Нужен анимационный ролик: тема дизайн интерьера Сценарий - пустая комната, в которой постепенно начинает появляться отделка и обстановка (паркет, обои, люстра, диван, другая мебель). Интерьер должен быть стильным. Необходимо отобразить именно движение (например диван "падает" сверху). Продолжительность ...

    Анимация10 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создание на флеш интерактивного баннера

    Требуется создать на FLASH (можно и другим способом) аналог: http://pogoda.yandex.ua/kiev/ (слева внизу, "Прямое воздействие на погоду") но с другой тематикой: выигрыш призов От вас просьба предоставить: - ориентировочные сроки; - ориентировочная стоимость работы. Контакты: ICQ: 309373692 [email protected] тел. ...

    Анимация14 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужно анимировать логотип

    Во вложении - главная страница сайта. Нужно анимировать логотип. Как - предложите. А заодно стоимость и срок. Лого - только то, что внутри: мамочка + текст.

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Презентация

    Какая стоимость и сроки создания подобного мультика? http://www.oknakomforta.com/company/life/film/

    Анимация11 заявок
    Закрыт
    12 лет назад