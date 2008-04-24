Рисованный flash-ролик с навигацией

Необходимо создать навигационный блок с расширенными функциями – анимационной подсказкой. Это блок несет больше оформительскую функцию для оживления главной страницы, навигация второстепенна (дублирование некоторых элементов навигации).

Блок должен показать процесс строительства здания с помощью анимационного ролика. Он разделен на несколько этапов (5-6 этапов), которые определены в элементах навигационного меню (например, в виде вкладок).

Ролик РИСОВАННЫЙ. Как вариант – стиль плакатов советского времени, но у пользователя не должны возникнуть плохие ассоциации с теми временами (т.е. краски поярче и без советской идеологии).

Сообщите приблизительную стоимость и сроки изготовления

Есть примерный сценарий и более подробное ТЗ.

По окочнанию работ необходимо предоставить результат и исходные файлы проекта.