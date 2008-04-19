Москва. Нужно нарисовать мультик на флеше. До 2ух минут 1-30 - 2-00 как получится. Сценарий есть. Симпотишный дизайн персонажей, около 4-5 смен места действия. Нам нужно недорого, лучше сократить прорисовку ...
Созданее flash анимации
Создание коротких анимационных фильмов
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