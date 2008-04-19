Созданее flash анимации

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт11 заявок399 просмотров

Создание коротких анимационных фильмов

17 лет назад
mjaso
Антон 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

slx-acj
43 года
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад
$400

Заявки фрилансеров

slx-acj
43 года
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад

  • Похожие заказы

  • Анимационный мультфильм. флеш.

    $300

    Москва. Нужно нарисовать мультик на флеше. До 2ух минут 1-30 - 2-00 как получится. Сценарий есть. Симпотишный дизайн персонажей, около 4-5 смен места действия. Нам нужно недорого, лучше сократить прорисовку ...

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Флэш ролики

    К приложению ...................... Ролики 640 на 480 ................... Удаленно после закрытия

    Анимация2 исполнителя
    Завершен
    17 лет назад

  • Анимационный мультик

    $500

    Задача. Есть сценарий небольшого мультика на флеш ( 1.40мин - 2.20мин ) с музыкальным оформлением. Возможно с голосом, возможно без. Зависит от того как это отразится на цене. Важно приятная качественная графика и понимание ...

    Анимация8 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Реализация мультика на Flash

    Есть идея мультика, нужно его только реализовать на Flash. Присылайте свои портфолио, стоимость за продолжительность, и сроки за которые можете сделать!

    Анимация9 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Небольшой ролик с анимацией

    Подскажите, кто занимается созданием роликов типа www.voltmarket.ru/images//pes.swf и какова стоимость подобного анимированного ролика при готовом сценарии и его длительности примерно на 10сек?

    Анимация17 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Мультфильм

    Требуется специалист по разработке мультфильма, в 2d, 3d графике. Предполагается мультфильм на 3-5 мин, бюджет обсуждается. Все подробности по координатам: 771-56-53, 181-13-42 ...

    Анимация12 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Презентационный мультфильм

    Требуется создать презентационный (юмористический) мультфильм на строительную тематику. Сценарий есть. Продолжительность около 2-4 минут. Среда Разработки Macromedia Flash. Интересует стоимость.

    Анимация20 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Исправление ошибки

    $11

    Вот флеш меню ! Есть исходник ! ничего сложного, просто вот 5 рисунков которые крутяться и останавливаються, их нужно пустить по кругу, от 1 по 5 , и сначала, до безконечности !

    Анимация2 исполнителя
    Завершен
    17 лет назад

  • Наложение на видео

    Друзья! Нужно за 1 день сделать: На видео ролик из Youtuba длинной 3минуты наложить около 20 картинок. Так что бы они появлялись по очереди, внезапно, со спецэффектами. ...

    Анимациянет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Ролик на 3 мин

    $30

    Друзья! Необходимо за 1 день сделать: что бы на видео ролик из Youtuba длинной 3 минуты, с определённой переодичностью вылезали фотки. Порядка 20 штук. со спецэффектами. ...

    Анимация6 заявок
    Закрыт
    17 лет назад