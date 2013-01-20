Создание профессионального ролика в After effects

АнимацияЗакрыт10 заявок241 просмотр
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Добрый день!

Требуется создание очень профессионального ролика на 2 минуты в программе after effects.

Что там будет:

- интро на секунд 10

- далее будет презентация фотографий (нужно чтобы это было очень эффектно и очень красиво)

От Вас сроки и цена?

И ВАЖНО: ПРИМЕРЫ РАБОТ В ДАННОЙ ПРОГРАММЕ! (без них заявку не оставлять, бесполезно)

11 лет назад
ya770
30 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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