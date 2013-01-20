Создание профессионального ролика в After effects

Сделать флеш презентацию для запуска в виде программы.Будут предоставлены все визуалы. Задача, все это связать в видеопрезентацию для записи ее на диск. Требования такие:1. Карта области города с обозначенными на ней городами. Их будет 22. 2. При ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Требуется создание очень профессионального ролика на 2 минуты в программе after effects.
Что там будет:
- интро на секунд 10
- далее будет презентация фотографий (нужно чтобы это было очень эффектно и очень красиво)
От Вас сроки и цена?
И ВАЖНО: ПРИМЕРЫ РАБОТ В ДАННОЙ ПРОГРАММЕ! (без них заявку не оставлять, бесполезно)
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