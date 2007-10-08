Срочно! Требуется создание простой анимации.

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АнимацияЗавершен2 заявки249 просмотров
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За 2-3 часа создать простую анимацию. Подробности по ICQ 429670184

16 лет назад
alex0802
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
ikasaedr
Сергей 
NaN летРоссия
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
7 отзывов(-2)
16 лет назад
Спасибо! Очень выручили! Сделали все быстро и качественно. Очень талантливые фрилансеры. У меня горели сроки (клиенту надо было сдать через несколько часов заказ, а сам не успевал) надо было сделать шаблон и флеш-анимацию - парни очень выручили! Еще раз спасибо!
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