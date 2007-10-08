Срочно! Требуется создание простой анимации.

Спасибо! Очень выручили! Сделали все быстро и качественно. Очень талантливые фрилансеры. У меня горели сроки (клиенту надо было сдать через несколько часов заказ, а сам не успевал) надо было сделать шаблон и флеш-анимацию - парни очень выручили! Еще раз спасибо!