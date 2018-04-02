3d проект коммуникаций в Ревите

Архитектура зданийЗакрыт2 заявки182 просмотра
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Есть проект гостиницы (схемы, чертежи, 3dмодель), необходимо в программе Ревит сделать проект коммуникаций водоснабжения, электроснабжения, канализации, вентиляции просто добавить их в существующий проект в 3D.

6 лет назад
puivan617
Иван 
37 летБеларусь
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад